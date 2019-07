Un syndicat demande au gouvernement ontarien de reconsidérer ses compressions en santé

Le syndicat affirme que le plan de financement actuel ne sera pas suffisant pour répondre à la demande accrue causée par le vieillissement de la population.

L'OCHULe Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario avance entre autres que les hôpitaux de la province pourraient perdre un total de 4012 lits d’ici 5 ans, alors que l’Ontario se trouve déjà sous la moyenne canadienne pour le nombre de lits d’hôpitaux par tranche de 1000 habitants.

L’Ontario a besoin d’environ 8800 lits de plus pour atteindre la moyenne des autres provinces pour le nombre de lits d’hôpitaux par habitant (2,81 lits par 1000 habitants), selon l’OCHU.

Travis Kann, un porte-parole de la ministre de la Santé, Christine Elliott, réplique que les chiffres avancés par l’OCHULe Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario sont irréalistes et trompeurs .

M. Kann indique que le gouvernement investira cette année 1,3 milliard de dollars de plus en santé, incluant un fonds de 67 millions pour soutenir plus de 700 lits d’hôpitaux dans des établissements éprouvants des problèmes de surcapacité .

Notre gouvernement investira également 27 milliards de dollars au cours des 10 prochaines années dans des projets d’infrastructure hospitalière afin d'ajouter plus de 3000 lits d’hôpitaux en Ontario. Cet investissement est un élément essentiel de notre plan pour mettre fin aux soins de santé dans les couloirs.

Le président de l’OCHULe Conseil des syndicats d’hôpitaux de l’Ontario , Michael Hurley, a commencé mardi à Thunder Bay une tournée de la province pour présenter les projections syndicales des effets des compressions en santé.

Ce que nous espérons en faisant [...] campagne comme le font des gens comme la Coalition ontarienne de la santé, c’est que le gouvernement reviendra sur sa décision , a affirmé M. Hurley en entrevue avec CBC.

Malheureusement, le premier ministre et la ministre de la Santé prétendent régler le problème de la capacité des hôpitaux en détournant l’attention vers la restructuration du système de santé et en détournant l’attention des compressions et privatisations de services à venir.

Michael Hurley, président du Conseil des syndicats d'hôpitaux de l'Ontario