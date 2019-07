Les Hells Angels en visite dans les Maritimes

Plusieurs photos de Hells Angels filant sur les routes des Maritimes ont circulé sur Internet depuis lundi.

Tandis des contrôles routiers ont lieu au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve-et-Labrador, on avise les résidents de se tenir loin des groupes de motards qui se feront de plus en plus nombreux au cours de l'été.

Bien qu'il ne soit pas rassurant de voir circuler sur les autoroutes des motards aux écussons de la mort, Sylvain Tremblay, ex-enquêteur à la Sûreté du Québec, ne croit pas qu'il y ait matière à s'inquiéter pour l'instant.

Les Hells Angels ont navigué sur les routes du Nouveau-Brunswick, cette fin de semaine. Photo : Radio-Canada

Je crois que les Hells ont compris qu'ils ne seront pas gagnants à aller du côté de la violence. Ils ne veulent pas mettre de pression accrue sur leurs affaires , rassure-t-il.

On ne devrait pas voir de violence outre mesure. Sylvain Tremblay, ex-enquêteur pour la Sûreté du Québec

M. Tremblay indique toutefois que les motards criminalisés risquent d'être de plus en plus présents dans les provinces de l'Atlantique, surtout lors de la saison estivale.

Il explique que, comme les Hells Angels ont une position de monopole au Québec présentement, il est très avantageux pour eux de partir à la conquête des autres provinces qui, parfois, appartiennent à des rivaux.

Avec leur monopole au Québec, ils n'ont plus besoin d'afficher leur puissance et de démontrer le contrôle du territoire du Québec , dit-il.

Ça leur laisse plus de temps pour se déplacer dans les Maritimes pour démontrer adéquatement leur puissance dans ces provinces qu'ils ont reconquises depuis quelques années.

Bien que discrets, Sylvain Tremblay assure que les Hells Angels et leurs alliés sont très bien implantés dans les provinces de l'Atlantique, surtout au Nouveau-Brunswick.

L'ex-enquêteur explique que le Nouveau-Brunswick est dirigé par les Red Devils, le seul « club-école » officiellement reconnu des Hells Angels.

Veste aux couleurs des Hells Angels du Nouveau-Brunswick. Photo : Radio-Canada

Ce groupe, raconte-t-il, était sous les ordres d'Emery Joseph Martin, arrêté au Nouveau-Brunswick en 2018 dans le cadre de l'enquête sur le trafic de cocaïne dans la Péninsule acadienne.

C'était principalement Emery Martin, qui est à l'ombre présentement, mais ils ont quand même eu beaucoup de temps pour déployer des ressources fiables, qui viennent en majorité du chapitre de Quebec City, dont fait encore partie Emery Martin , explique M. Tremblay.

Des contrôles routiers nécessaires

Selon lui, la GRCGendarmerie Royale du Canada a fait du bon travail en interceptant les motards lundi. C'est une opération policière qui rassure la population, en plus de permettre aux forces de l'ordre de constater si leur visite annonce un nouveau chapitre.

Les policiers peuvent voir les couleurs qu'on reçues les motards ou quel chapitre ils ont atteint au sein de l'organisation. On porte une attention particulière aux écussons et à qui a reçu la couleur de tel ou tel chapitre , explique-t-il.

S'informer sur les niveaux qu'ont atteints les motards présents permet de calculer « la gravité ou l'étendue » de leur visite dans la province.