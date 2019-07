L’invitation au voyage de Nick Murphy lors du FEQ

J’aime que les gens viennent au concert pour l’expérience, pour voyager et avec un esprit ouvert, et la plupart le sont , affirme Nick Murphy en entrevue. Mais j’essaie d’éviter la question parce que si c’est ce qui te fait hésiter entre venir ou non au concert, je préfère que tu ne viennes pas, tu comprends?

Il ajoute qu'il aime expérimenter présentement, entre son nom d'artiste Chef Faker, et lui-même. Mais oui, c’est un mélange des deux. Je ne les sépare pas. C’est une évolution, il faut le voir comme ça , précise-t-il.

Le concert a d’ailleurs évolué depuis le début de la tournée. L'Australien affirme qu’il ne fait jamais le même spectacle. Il y a du vieux, il y du neuf et il y a entre les deux, ce sont tous des aspects de ma vie créative. Il y a de l’improvisation, de l’expérimentation et c’est très important pour moi. Tout ce qu'il est possible de faire, je le fais.

Je ne veux jamais faire le même show deux fois. Nick Murphy

De Chet Faker à Nick Murphy, c’est un changement qui lui réussit bien avec ce premier album lancé sous son véritable nom en avril dernier, intitulé Run Fast Sleep Naked.

C’est un album né d’un processus très personnel plus que musical ou j’aborde des questions plus spirituelles, raconte-t-il, ou j’essaie de répondre à des questions que je me pose ou que d’autres se posent. J’avais envie de partager ce voyage musical avec d’autres qui se posent les mêmes questions mais qui n’ont pas le temps ou l’occasion de s’arrêter et de se questionner.

Un album qu’il prend plaisir à interpréter en spectacle

C’est le fun présenter un nouveau disque aux fans. Moi, j’aime réapprendre les chansons. Il souligne qu'il aime beaucoup chanter sur scène, il trouve que c'est différent et que ses chansons prennent une forme différente.

C’est accompagné de quatre musiciens et d’un piano miniature que l’auteur-compositeur australien montera sur la scène de la place George-V. Le piano est très mignon, il est tout petit et vraiment joli. Il a beaucoup de caractère , explique-t-il. Le piano est mon premier instrument et je suis à l’aise au piano. Pendant des années, j’ai joué sur des pianos numériques et c’est juste quelque chose d’irremplaçable.

Voyager avec un piano de grande taille s’avère compliquer et dispendieux. Nick Murphy a donc trouvé la solution. C’est vraiment amusant d’avoir ce piano sur scène. J’essaie d’ailleurs de lui trouver un nom!

Qui sait? Ce sera peut-être le public de Québec qui imaginera un nom au petit piano de l'artiste le 4 juillet à 21 h 20 sur la nouvelle scène du FEQ à la place George-V.