Pistes cyclables à Rouyn-Noranda : le marquage reprend cette semaine

L'opération a débuté cette semaine et devrait se poursuivre jusque dans la première semaine du mois d'août.

La Ville dépensera environ 40 000 dollars pour ces opérations. Une autre somme de 40 000 dollars sera également ajoutée pour les logos de cyclistes et les flèches qui seront peintes sur la chaussée.

Premièrement, on va refaire du marquage qui a été effacé alors on va reprendre ça et avec le nouveau marquage qu'on va faire cet été, la moitié du projet total d'environ 40 kilomètres sera complété , explique Diane Dallaire.

Début des travaux tardif?

Plusieurs citoyens de Rouyn-Noranda font remarquer que la saison du transport à vélo est entamée depuis plusieurs semaines et se questionnent sur le fait de commencer ces travaux alors que l'été est bien lancé.

Le directeur des Travaux publics de Rouyn-Noranda, Réjean Lesage, explique que ses équipes ont été dépendantes du balayage. Cette année, le balayage s'est bien déroulé, mais nous avons commencé deux semaines plus tard, soit à la fin avril et nous avons terminé la semaine dernière seulement , soutient-il.

Refaire les lignes de l'an dernier

À plusieurs endroits sur le territoire de la Ville, des lignes peintes en 2018 devront être repeintes. Réjean Lesage admet qu'il y a eu des problèmes l'an dernier. Il faudra porter une attention particulière sur les procédures d'installation. Par contre, les lignes que nous referons sont des lignes que nous faisons annuellement. Cela dit, normalement, elles sont encore apparentes , convient M. Lesage.

Selon lui, la mise en place d'abrasifs et de grandes quantités de sable oblige les gens des Travaux publics à refaire ces lignes afin que le verre réfléchissant soit toujours visible.

La courtoisie est de mise, dit la mairesse

La mairesse Diane Dallaire rappelle aussi que le partage de la route est essentiel.

Nos routes sont suffisamment larges pour que tous puissent y circuler de façon sécuritaire. Je demande donc à nos citoyens automobilistes et cyclistes de faire preuve de courtoisie, même dans les rues qui ne sont pas marquées , mentionne-t-elle.