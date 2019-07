Craig Berube apporte la coupe Stanley dans son village natal en Alberta 

« Depuis le début de ma carrière, j’ai toujours rêvé de ramener [la coupe Stanley] à Calahoo pour la partager avec tout le monde ici », a déclaré Craig Berube lors de son discours.

Mardi, il a donc réalisé le rêve de sa vie en soulevant la coupe Stanley dans l’aréna de Calahoo, où il a chaussé ses premiers patins.

Héros local

C’est à sa famille, mais aussi à l’ensemble de cette communauté de 80 habitants que Craig Berube a humblement dédié cette victoire.

« Ils ont toujours été mes premiers partisans, et ils attendaient de voir cette coupe chez eux, depuis aussi longtemps que moi », a-t-il- ajouté.

L'entraîneur-chef des Blues de Saint-Louis pose avec la coupe Stanley dans son village natal de Calahoo, le 2 juillet 2019. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

À 53 ans, Craig Berube a été accueilli en véritable héros sous les cris et les applaudissements. Mais, dans ce hameau qui l'a vu naître et grandir, Craig Berube n’est pas juste une célébrité, c’est aussi et surtout un enfant du pays.

« C’était un bon petit gars. Il était déjà un esprit de leader [dès son plus jeune âge] », se souvient Audrey Granger, la chauffeuse d'autobus qui l’a conduit à l’école de sa 1re à sa 9e année.

« Il n’a jamais oublié ses racines », tient à préciser Harold Granger, un admirateur qui a eu les yeux remplis de larmes quand il a vu, dans son écran, Craig Berube remporter la coupe Stanley avec les Blues de Saint Louis.

Arborant un chandail des Oilers, un autre amateur, Sheldon Granger, aurait aimé voir son équipe gagner cette année. Mais ce n’est pas cela qui compte aujourd’hui pour lui.

« Je joue au hockey ici, il joue aussi ici », dit-il en pointant un de ses amis. « Nous sommes tous des habitants du coin, nous nous connaissons tous. »

« Qu’on soit un fan des Oilers, des Blues [ou autres], la coupe Stanley est un symbole important pour beaucoup de Canadiens », a reconnu Craig Berube.

Des centaines de personnes ont attendu leur tour pour se faire prendre en photo aux côtés de la coupe Stanley et de leur idole. Photo : La Presse canadienne / Jason Franson

Après la cérémonie à l’aréna de Calahoo, l’entraîneur des Blues de Saint Louis a défilé avec le précieux trophée dans la rue principale du hameau.

« Ça n’arrivera plus jamais comme ça », croit Ramona Berube qui souhaite tout de même à son fils une deuxième victoire consécutive.

Avec les informations de Raffy Boudjikanian et Terry Reith.