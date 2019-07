Un concours pour une oeuvre d'art numérique sur Wellington Nord

L'oeuvre d'art serait située à la Halte des pionniers, qui se trouve à côté du 145 rue Wellington Nord, un immeuble qui appartient à la Ville de Sherbrooke, et du restaurant Le Baladi. L'achat de l'équipement pour la diffuser, dont le projecteur, est estimé à 215 000$.

Il y a un changement de paradigme, puisque si on compare ça à une toile, c'est le cadre qui est plus dispendieux cette fois-ci que l'oeuvre elle-même, a indiqué le conseiller Paul Gingues. Les artistes vont y trouver leur compte, participer et nous épater. C'est un coin de la rue Wellington qui gagne à être enchanté.

Sherbrooke espère qu'une oeuvre d'art interactive au centre-ville permettra de le rendre plus dynamique en soirée. L'oeuvre prévoit l'installation d'un projecteur qui pourrait éventuellement servir pour la présentation d'autres oeuvres.

Un appel d’offres pour l’équipement technique sera rédigé à l’été, puis lancé à l’automne 2019, tandis que l'installation de l'oeuvre est prévue pour juillet 2020.