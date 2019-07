De Vancouver à Halifax, en passant par Calgary : un parcours émotif pour le paracycliste Jimmy Pelletier

Le paraplégique est parti de Vancouver en mai dernier dans le but de traverser le pays en vélo à main, un périple de 7200 kilomètres pour joindre Halifax.

Il était de passage à Calgary à la mi-mai après un passage ardu, mais rempli de rencontres, dans les Rocheuses canadiennes.

Ça a été vraiment dur, les côtes étaient vraiment dures, puis j'ai forcé beaucoup. Puis je travaillais fort. Et ma blonde arrive à côté de moi et elle me dit : c'est parce que Jimmy, t'étais sur le break! T'as fait 50km sur le break!! , racontait-il en mai dernier.

Pendant ce voyage de 67 jours, Jimmy Pelletier espère amasser 500 000 $ au profit des personnes atteintes d’un trouble du spectre de l’autisme, d’un handicap physique ou intellectuel.

En y ajoutant les fonds récoltés lors de la Randonnée Jimmy Pelletier, plus de 255 000 $ ont été amassés jusqu’à maintenant.

Jimmy Pelletier avec un citoyen Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

Retour chez soi

Après avoir donné des conférences dans des écoles francophones et versé de l’argent dans chaque province qu’il a traversée, le cycliste était particulièrement heureux d’être accueilli par des dizaines de jeunes au Patro Roc-Amadour, dans Limoilou.

C’est spécial, parce qu’on est parti d’ici. On a pris l’avion le 4 mai de Québec. En plus, on est à l’endroit où on redonne les fonds.

Cet objectif lui a permis de persévérer lorsqu’il traversait les différents paysages qui caractérisent le Canada. Contrairement à ce qu’il pensait, ce n’est pas les Rocheuses qui lui ont donné le plus de fil à retordre.

« Où ça a été le plus difficile pour nous c’était dans les plaines. On avait toujours le vent dans le visage », a relaté Jimmy Pelletier.

Le cycliste reprendra la route mercredi. Il devrait joindre Halifax le 10 juillet prochain.