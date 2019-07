Elle meurt après être restée 36 heures sans secours sur son balcon

À 93 ans, Marie-Rose Gauthier était très heureuse au Manoir Champlain de Saguenay. Dans son appartement pour personnes autonomes, elle faisait la cuisine et accueillait les membres de sa famille.

Mais elle a chuté vers 18 h 30, le 23 juin, sur son balcon. La suite a été une longue agonie. Elle n'a pas pu se relever seule et il a fallu 36 heures avant que quelqu'un avise la résidence qu'elle ne répondait plus au téléphone.

La dame souffrait d'hypothermie et elle était déshydratée. Elle est morte trois jours plus tard à l'hôpital.

Sa fille, Denise Ouellet, précise qu'elle serait tombée face contre terre d'après les blessures.

Probablement qu'elle s'est réveillée, elle a eu le temps de reprendre sa conscience parce qu'on le voit par ses blessures, les coudes usés sur le ciment.

La famille croit qu'il serait pertinent de modifier la réglementation pour s'assurer qu'un résident qui tombe occasionnellement ait accès à une meilleure surveillance.

Denise Ouellet croit que ceci aurait peut-être pu sauver sa mère.

Au Manoir Champlain, la direction se dit attristée par les événements, mais elle parle d'un malheureux concours de circonstances.

En toute conscience, la dame avait refusé de déménager dans un appartement supervisé. Elle avait aussi annulé son système de surveillance téléphonique sans avertir la résidence ou sa famille. Elle refusait même de porter son bracelet téléavertisseur.

On ne peut pas faire plus. C'est dans une résidence de personnes retraitées autonomes et, nous, on essaie de leur donner le plus de choix possible pour leur sécurité, mais vous savez qu'on ne peut pas les obliger.

Nathalie Boivin, directrice des soins infirmiers et du personnel au Manoir Champlain