Le centre de rééducation First Steps se prépare à ouvrir ses portes à Winnipeg

Le nouveau centre First Steps, spécialisé en rééducation des personnes atteintes de troubles neuromusculaires, ouvrira ses portes le 5 août à Winnipeg.

Le bâtiment du 17, chemin Muir est encore vide, mais plus pour très longtemps. Les travaux vont bon train, et le conseil d’administration de First Steps compte sur un démarrage des activités pour le début du mois prochain.

On essaie d’établir une liste de clients prêts à partir du mois d’août. On a aussi une thérapeute en prêt de service qui nous vient de Régina pour deux mois. Elle va travailler avec nos clients, mais va aussi former les thérapeutes qu’on va garder à Winnipeg , explique le secrétaire du conseil d’administration pour First Steps, Raynald Dupuis.

Lui-même connaît l’importance de la rééducation, à cause de sa fille, Danique Dupuis, victime d'un accident de motoneige en 2017.

Elle avait alors dû s'installer à Regina pour suivre des traitements spécialisés dans le centre de rééducation First Steps. Le déménagement avait bouleversé sa vie et celle de sa famille.

On a vécu l’expérience de l’éloignement pendant deux ans en tant que famille. Ce n’est pas évident financièrement et difficile sur le moral , raconte Raynald Dupuis.

Ce dernier, établi à Lorette, au Manitoba, avait alors décidé de déménager en Saskatchewan pour accompagner sa fille.

C’est une fois là-bas qu’il s’est investi comme bénévole au centre First Steps. Cette situation l’a amené à travailler avec d’autres à Winnipeg pour y implanter un centre de rééducation de longue durée.

Pour Danique Dupuis, revenue à Winnipeg jeudi, le fait de pouvoir recevoir de la rééducation au Manitoba est un grand soulagement.

Ça fait du bien d’être à la maison. Je me sens plus prête à reprendre ma vie et à commencer de nouvelles choses. Je planifie aussi de commencer l’école à la fin août, en comptabilité, à Red River College. J’espère faire quelques heures de réhabilitation par semaine , explique-t-elle.

Il aura fallu un an de travail au conseil d’administration de First Steps à Winnipeg pour établir cette nouvelle infrastructure dans le parc industriel Inkster,à Winnipeg.

On cherchait un emplacement avec peu de travaux à faire. Ici, on a déjà des salles de bain. C’est un bâtiment facile d’accès. On réfléchit aussi à la possibilité de partager l’espace avec un groupe pour quelques mois pour baisser un peu les coûts , explique Raynald Dupuis.

Selon lui, une cinquantaine de Manitobains se blessent gravement au dos chaque année. Le centre de Winnipeg prévoit d'accueillir entre 10 et 12 personnes en roulement de manière régulière.

Avec des informations de Chantallya Louis