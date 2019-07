Sherbrooke doit s'endetter de près de 1 M$ pour réparer des rues temporairement

Ces dommages importants ont été causés par les gels et dégels de cet hiver.

Tout l'asphalte avait été arraché pour assurer une certaine fluidité sur ces tronçons de rues. Les travaux permanents seront faits ultérieurement parce que les fondations devront être faites l'an prochain. Selon la conseillère municipale Annie Godbout, tout devrait être refait l'an prochain.

Des travaux d'asphaltage temporaires seront donc effectués.

Ce montant de 900 000 $ sera ajouté à la dette de Sherbrooke ce qui a créé un certain inconfort auprès de la conseillère Godbout. Ce sont des travaux temporaires. Ça aurait dû être des dépenses payées comptant, mais malheureusement, on n'a plus de surplus, ou très peu. Notre marge de manoeuvre est très mince, alors on a très peu d'options pour agir.

Son collègue Paul Gingues a toutefois rappelé l'urgence d'agir. Il y a beaucoup de gens qui habitent là et ça commençait à être devenir pénible ce problème. J'espère que les gens comprendront que c'est temporaire.

À ce jour, la Ville de Sherbrooke a déjà dépensé près de 25 000 $ pour rendre ces rues carrossables.

Cet été, la Ville procédera à la réfection d’une douzaine de kilomètres de routes pour une facture totale de 10,7 millions de dollars. Ce sont 36 tronçons qui seront asphaltés.

Plus de 200 kilomètres de chaussée sur le réseau routier de Sherbrooke sont sérieusement endommagés et même définis comme « lamentables » par la Ville.