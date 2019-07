Tentative de meurtre : Kevin Jamieson conservera-t-il sa liberté?

Accusé de tentative de meurtre sur sa mère, Kevin Jamieson est présentement en liberté en attendant la suite des procédures judiciaires, mais il pourrait bien retourner derrière les barreaux. C'est en tout cas ce que souhaite l'avocate de la Couronne, Me Mélanie Gagné.

Me Gagné a dépose une requête en ce sens le 25 juin, soit une requête en révision de l'ordonnance de libération pour utiliser le langage judiciaire.

Le 21 juin dernier, lors de l'enquête sur remise en liberté, le juge Ladouceur avait accordé sa liberté à l'homme 37 ans, originaire de la Première Nation de Timiskaming.

Me Gagné, dans sa requête, estime que dans ce cas-ci, la détention est nécessaire pour assurer la protection et la sécurité du public et pour ne pas miner la confiance du public dans l'administration de la justice.

Selon elle, le juge a sous-évalué plusieurs critères liés à la sécurité du public, notamment le fait que Kevin Jamieson soit aux prises avec une problématique de toxicomanie qu'il nie , peut-on lire dans le document.

Elle estime que le juge n'a pas non plus bien évalué la preuve comme quoi l'accusé offrait d'aller vivre chez son père, alors qu'il n'a jamais vécu avec ce dernier et qu'en contre-interrogatoire du père, il ressort que le père connait a peu près rien de la vie personnelle de son fils .

L'avocate de la Couronne considère que le juge Ladouceur a accordé une trop grande importance à l'impact de la détention sur l'intimé-accusé .

Ce dernier n'en a pas parlé lors de son témoignage ou contre-interrogatoire, c'est plutôt le juge de paix qui lui a posé la question afin de justifier sa décision , écrit-elle dans la requête.

Un peu plus loin dans le document, Me Gagné suggère aussi qu'il existe aussi une forte probabilité de condamnation, et ce, sur tous les chefs .

Enfin, elle estime que le juge de paix a mal évalué la probabilité de condamnation en affirmant que la tête n'est pas un organe vital, afin de déterminer l'intention de tuer, alors qu'aucune preuve n'a été faite à cet effet.

Pour ces raisons, Me Gagné souhaite donc que Kevin Jamieson demeure détenu pour la durée du processus judiciaire. Pour l'instant, aucune date de cour n'a été fixée afin qu'un juge de la Cour Supérieur du Québec se prononce sur la question.