Les travailleurs en éducation font pression sur le Conseil des écoles publiques de Regina

La section locale du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) dépose un mandat de grève et demande que le Conseil des écoles publiques de Regina en fasse plus pour le personnel de soutien à l’éducation.

Le personnel de soutien à l’éducation de la Division scolaire des écoles publiques de Regina a voté à 95 % pour que des mesures soient prises. Le SCFP Syndicat canadien de la fonction publique déplore qu’en dépit des négociations des deux dernières années, peu de progrès aient été faits.

La présidente de la section locale du SCFP, Syndicat canadien de la fonction publique Jackie Christianson, note le démantèlement des prestations médicales et dentaires, des indemnités de retraite et la limitation des plaintes au conseil d’administration. S'y ajoute, selon Jackie Christianson, un gel salarial qui dure depuis plus de deux ans.

Nos membres reçoivent le salaire le plus bas au sein de la division scolaire, et bon nombre d’entre nous ne sont pas en mesure d’avoir un salaire décent. Jackie Christianson, présidente de la section locale du SCFP

Jackie Christianson relève par ailleurs une augmentation d’environ 20 % des salaires versés aux membres du conseil d'administration de la division scolaire depuis le mois de janvier.

Au sein des écoles, la section locale du Syndicat canadien de la fonction publique remarque aussi plusieurs coupes dans des programmes spécialisés et au niveau de l’accès aux bibliothèques scolaires notamment.

Nous avons pu constater l’effet des compressions du gouvernement provincial et de la vision à court terme des décisions prises par le conseil scolaire sur la vie des élèves , ajoute Jackie Christianson.

Aux yeux du syndicat, il est temps que le Conseil des écoles publiques de Regina accorde une place à ses revendications à la table des négociations.