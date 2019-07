Des agriculteurs de l'Abitibi remettent en question le programme d'assurance récolte foin

Pour calculer les pertes, le système d'assurance récolte repose sur des données prises par des stations météorologiques.

Mais selon le président du syndicat local de l'Union des producteurs agricoles (UPA) pour la Vallée-de-l'Or, Mathieu Bérubé, ces données ne reflétaient pas la situation réelle vécue par les agriculteurs sur le terrain. Deux d'entre elles, à environ 30 kilomètres de distance, enregistraient même des pourcentages de pertes très différents.

Des écarts importants

L'écart entre deux stations voisines, entre celle qui a payé et celle qui n'a pas payé, est quand même assez marqué. Il y a 27% de pertes dans une station contre 1%, pour l'autre , illustre-t-il. Alors que sur le terrain, nous avons remarqué, sans aucun doute, qu'on a eu vraiment moins de foin que par les années précédentes. Il y a eu un manque. Plusieurs producteurs ont dû acheter du foin, ceux qui ont été capables de le faire, parce que le foin a été rare partout, puis des achats massifs d'engrais, puis même de ressemage au printemps , déplore-t-il.

Les représentants de La Financière agricole du Québec ont accepté de rencontrer les agriculteurs touchés pour répondre à leurs questions et leur expliquer le fonctionnement du programme, mais la décision finale de ne pas les dédommager est demeurée.

Un audit récent confirme la méthode de calcul des compensations, dit la Financière agricole

Il faut respecter les contrats qui ont été signés et la méthode est fiable, indique le directeur territorial et régional de la Financière en Abitibi-Témiscamingue, Marc Dickey.

La protection de l'assurance récolte foin a fait l'objet d'un audit au courant de l'automne 2018 par deux firmes, à la demande, entre autres, de l'UPA. Les conclusions de l'audit sont que la justesse de la méthodologie permet de répondre aux besoins. On ne peut pas changer les paramètres au gré, pour décider que oui ou non on fait une indemnité additionnelle sur des présomptions et autres , explique M. Dickey.

Pour la récolte de foin de cet été, la Financière a ajouté de nouveaux paramètres pour l'évaluation des dommages. Ceux-ci ne peuvent par contre pas être considérés pour l'année 2018.