Une exposition qui allie environnement et art visuel fait réagir à Lévis

Faites-vous partie de ceux qui ont remarqué les 10 panneaux installés en bordure de la piste cyclable de Lévis? Ces panneaux, qui portent un message à la fois optimiste et pessimiste sur l'environnement, sont en fait une oeuvre de l'artiste Marc-Antoine K. Phaneuf.

On aime installer des œuvres dans l'espace public qui permettent aux gens de réfléchir et de se sentir impliqué , lance Amélie Laurence Fortin, directrice générale et artistique du centre Regart, centre d'artistes en art actuel, à Lévis.

La dizaine de panneaux a été installée entre le débarcadère de Lévis et l’Anse-Tibbits.

D'un côté du panneau, on retrouve une réflexion sur l'environnement il y a 30 ans, plus optimiste, indique Mme Fortin.

Au verso, l'artiste a une vision plus actuelle et plus pessimiste de l'environnement. Évidemment, ce n'est pas optimiste , précise-t-elle. Ces messages se trouvent d'ailleurs dans des tonalités de gris, ajoute la directrice artistique.

D'autres thèmes, comme la technologie, sont également abordés dans le parcours.

Des messages moins optimistes se trouvent sur des panneaux avec une tonalité de gris. Photo : Radio-Canada

L'exposition Anticipation perpétuelle est présentée depuis le 27 juin et sera accessible en bordure du fleuve jusqu'au 18 août.