Réaffirmer les liens économiques étroits entre le Québec et l'Ontario

En compagnie de son homologue ontarien Vic Fedeli, Pierre Fitzgibbon présentait devant le Board of Trade de la Ville Reine la politique de développement économique du gouvernement du Québec.

La collaboration entre l'Ontario, le Québec et le reste du Canada doit se poursuivre, surtout dans un contexte international marqué par des tensions commerciales, par le protectionnisme de la Chine et des États-Unis et par l'incertitude que cela génère.

Pierre Fitzgibbon, ministre québécois de l'Économie et de l'Innovation