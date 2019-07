Un fournisseur de l'usine de biocarburant de Port-Cartier demande l'aide de Québec

Le président et chef de la direction de l'entreprise, Harold Roy, déplore qu'un an après la fin des travaux, BioÉnergie AE Côte-Nord ne lui ait toujours pas remboursé les 5,6 millions de dollars qu'elle lui doit pour des travaux de construction de l'usine.

Harold Roy demande au gouvernement provincial, qui a investi 32 millions dans ce projet d'usine de biocarburant, d'agir rapidement. Il soutient que la survie de son entreprise est menacée.

Selon lui, les sommes dues sont nécessaires à son entreprise pour tous nos projets d’innovation, tous nos projets d’amélioration continue, développement de marché, développement marketing, achat d’équipement pour s’assurer qu’on reste compétitif dans un marché qui est hyper compétitif. Pourquoi moi, une entreprise en très bonne santé financière, je viens être affecté par une entreprise du Québec qui ne veut pas me payer.

Il propose par exemple que Québec donne un coup de main financier supplémentaire à l'usine de Port-Cartier pour qu'elle rembourse ses créanciers.

Selon les Industries Fournier, BioÉnergie AE Côte-Nord refuse de les payer en raison de dépassement de coûts. Industrie Fournier admet que les travaux réalisés ont été plus coûteux que prévu. L'entreprise soutient que 50 000 heures de travail et 6 km de tuyauterie de plus que le prévoyait le devis ont été nécessaires pour parachever les travaux.

Des hypothèques légales ont aussi été enregistrées sur l’usine par Fournier Construction qui menace ainsi de prendre possession de l'usine.

Si rien n’est fait, nous n’aurons d’autre choix à terme que d’aller démanteler l’usine et vendre le métal au recyclage. C’est là qu’on en est , menace M. Roy.

Le dossier est également toujours devant les tribunaux. Plusieurs compagnies impliquées dans la construction de l'usine poursuivent en justice BioÉnergie AE Côte-Nord dans le but d'être remboursées.

Le cabinet du ministre de l'Économie, Pierre Fitzgibbon, affirme ne pas encore avoir été informé officiellement de la demande des Industries Fournier. Le dossier est toutefois analysé.

BioÉnergie AE Côte-Nord ne souhaite pas commenter le dossier.

Avec les informations de Laurence Royer.