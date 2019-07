Chats abandonnés : des refuges en ont plein les bras

Le refuge La passion de Rubie d'Alma est débordé. L'organisme qui fonctionne grâce à des dons et à une douzaine de bénévoles reçoit énormément d'animaux, notamment des chats, et a de la difficulté à survivre.

La directrice générale, Rubie Bergeron, demande aux gens de ne plus lui en amener.

Rubie Bergeron, propriétaire d'un refuge à Alma, déplore que les propriétaires abandonnent leurs animaux sans les faire stériliser. Photo : Radio-Canada / Thomas Laberge

Elle se désole d'ailleurs de voir que les gens continuent d'abandonner leurs animaux sans les faire stériliser.

Là on a 50 chats et on est à capacité maximum. Pour nous les coûts d'adoption pour un chat ça représente 180 $. Ça ne couvre pas les frais que ça coûte au refuge et on ne peut pas commencer à vendre un chat 300 ou 400 $, sinon ils vont passer leur vie ici. Alors nous c'est vraiment humanitaire.

À la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) de la région, on constate également que les gens se débarrassent plus de leurs chats durant la période des déménagements.

Toutefois, on assure que la situation est sous contrôle et qu'il n'y a pas plus d'animaux abandonnés cette année.

Un chat abandonné. Photo : Radio-Canada

L'organisme rappelle qu'il est illégal de laisser son animal à l'abandon.

Un abandon c'est quelqu'un qui délaisse son animal sans le confier à quelqu'un qui peut en prendre soin. Abandonner un animal c'est le laisser dehors ou attaché à un arbre, le laisser dans son appartement. C'est ce genre de gestes là que l'on ne veut pas qu'il arrive , explique Claudia Côté, directrice de la SPCA de la région.

Rubie Bergeron souhaiterait que les propriétaires de logements fassent preuve de plus d’ouverture pour accepter les animaux.

Je peux comprendre les propriétaires qui ne veulent pas louer leur logement à des gens avec des animaux, mais les propriétaires devraient peut-être ouvrir un peu leurs horizons.

