Des partisans des Raptors présentés comme des supporters de Donald Trump

La photo est présentée comme ayant été prise lors d’un rassemblement en soutien au président Donald Trump dans les rues d’Orlando aux États-Unis.

PolitiFact, un site internet américain non partisan à but non lucratif a soulevé la tromperie.

La photo a été publiée sur la page KB's Republican Party, un groupe Facebook favorable au Parti républicain suivi par seulement cinq personnes.

Pourtant, la photo publiée par Kevin Burke sur cette page a été partagée plus de 2000 fois.

L'image en question est une capture d'écran provenant d'une vidéo tournée avec un drone lors des festivités entourant la conquête du championnat à Toronto et mise en ligne sur Instagram par un utilisateur nommé guutoby (Nouvelle fenêtre) .

D’après Alexandre Coutant, professeur à l’Université du Québec à Montréal et membre du Laboratoire sur la communication et le numérique, il n’est pas surprenant que cette nouvelle soit autant partagée.

On voit que les fausses nouvelles respectent trois critères : elles rebondissent sur l'actualité, elles confirment des opinions ou des points de vue relativement controversés et ces nouvelles semblent apporter des éléments frappants en soutien à la controverse , note-t-il.

Des règles pour éviter des pièges

Le professeur Coutant relève le fait qu’on assiste aujourd’hui à une crise de confiance de la société vis-à-vis des politiques, des médias et des autres acteurs dans les sociétés démocratiques. Dans un contexte pareil, c’est important que les médias disposent des protocoles pour mieux vérifier des informations et travailler la relation avec le public. Pourquoi doit-on croire ce que les médias publient ? Les journalistes doivent rassurer le public .

Pour les citoyens, Alexandre Coutant rappelle des petites règles comme la lecture des publications en entier et la vérification des sources. Il faudrait vérifier s’il y a un auteur identifié ou si les médias parlent de la nouvelle en question .

Kevin Burken n’a pas répondu à nos demandes d'entrevue.