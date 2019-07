Les déménagements ne sont pas en cause dans l'abandon d'animaux dans la région

La directrice de la SPCA Abitibi-Ouest Diana Morency indique que le refuge a accueilli plus d'animaux qu'à l'habitude au cours de cette période, soient environ 38 animaux au mois de mai et une quarantaine au mois de juin.

On est pas mal débordés ces temps-ci. On manque de place, on a rajouté des cages pour accueillir les nouveaux qui rentrent , indique Mme Morency. Donc c'est sûr que c'est problématique pour les appartements avec les déménagements et tout.

La SPCA Abitibi-Ouest a ouvert ses portes il y a environ un an, alors il est difficile de comparer les nombres actuels à ceux des années précédentes.

Valérie Delisle, technicienne en santé animale au Refuge la Bonne Étoile à Rouyn-Noranda, a aussi constaté que le mois de mai a été plus occupé que le mois de juin, mais le refuge n'a pas vu une augmentation d'animaux abandonnés dans les dernières semaines ni au cours de la fin de semaine.

On n'a pas vu de changement comparativement aux autres journées en termes d'abandon , observe-t-elle. Il y en a toujours trop, mais ce n'est pas lié aux déménagements en tant que tels.

Le Refuge La Bonne Étoile a accueilli 36 chats et 36 chiens au cours du mois de juin.

Valérie Delisle rappelle toutefois que les propriétaires devraient seulement amener leurs animaux au refuge en cas d'urgence puisque cet endroit représente un stress important chez les animaux.

Il faut vraiment que le refuge ce soit un dernier recours, que ce ne soit pas la première option que les gens envisagent - de venir abandonner un animal ici. Même si on fait de notre mieux pour que ce soit un environnement adéquat, ça reste un milieu qui est très anxiogène , explique-t-elle.

Valérie Delisle et Diana Morency suggèrent par exemple aux maîtres d'utiliser les réseaux sociaux et les membres de leur entourage pour trouver de nouveaux maîtres pour les animaux, ou de s'entendre avec les propriétaires de leur appartement en faisant un dépôt.