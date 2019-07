Bordeaux fête le vin à Québec déménage à l’Agora du Vieux-Port

Le souhait des organisateurs est de faire goûter les vins de Bordeaux dans une ambiance encore plus festive. Après avoir connu une baisse d’achalandage de 53 % en 2017 par rapport à 2015, la programmation de l’événement a été bonifiée.

Ainsi, sept stations gourmandes seront aménagées en périphérie de l’amphithéâtre de l’Agora où le concept d’accords vins et mets sera plus poussé que par le passé, souligne Karyne Duplessi-Piché, journaliste spécialisée en vin.

Là vraiment quand on va aller dans la tente Saint-Émilion on va goûter des propositions qui seront vraiment en accord avec les vins, ça, c’est unique!

Une option pour enfant sera également offerte dans certaines stations.

Le nouveau volet d’animation en continu sur les quais sera assuré par l’École de Cirque de Québec et le Festival de magie de Québec. Les amateurs de pétanque trouveront un terrain et les enfants auront leurs jeux d’eau.

Plus de visibilité

Pour mieux faire connaître Bordeaux fête le vin à Québec, le budget de mise en marché a été augmenté de près de 20 %. La campagne de promotion commencera avant le début du Festival d’été de Québec et sera plus élargie.

On parle beaucoup aux gens de Chaudière-Appalaches, mais on va aussi aller s’adresser aux gens au Saguenay, en Mauricie, on veut amener des gens d’ailleurs dans la province à notre événement et on va s’organiser pour que les touristes soient au courant qu’il y a Bordeaux fête le vin à Québec , soutient la directrice des communications de 3E événement-expérience-émotion, Samatha McKinley.

Le passeport pour l’événement qui se tiendra du 22 au 25 août sera offert en prévente au coût de 35 $ jusqu’au 15 août.