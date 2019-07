De la cuisine typiquement autochtone au cœur du Vieux-Québec

La Sagamité Vieux-Québec offrira ainsi aux visiteurs de la cuisine typiquement autochtone d’ici la réouverture de la maison mère de Wendake, ravagé par un incendie en décembre dernier.

Le nouveau restaurant, qui a pignon sur la rue Saint-Louis, accueille ses premiers clients mardi. La même formule et les mêmes plats y sont offerts qu’à Wendake.

C’est la première fois qu’un restaurant de cuisine des Premières Nations voit le jour en dehors de la communauté autochtone, selon ses propriétaires Steeve Gros-Louis et Niva Sioui.

« Ayant parcouru une partie du globe pour démontrer la richesse de notre culture et de nos traditions, nous avons eu l’idée de créer la Sagamité dans le même but. Le Restaurant Sagamité a vu le jour en 1999 et depuis, nous y avons reçu une clientèle locale, régionale et internationale venue découvrir notre culture à travers la gastronomie », confie Steeve Gros-Louis.

C’est ce beau rêve que nous poursuivons maintenant dans le Vieux-Québec avec la Sagamité de la rue Saint-Louis! Steeve Gros-Louis

Locaux aménagés avec des objets « amérindiens »

Le restaurant du Vieux-Québec occupe les anciens locaux du restaurant Le Feu sacré qui ont été aménagés pour accueillir divers objets symbolisant la culture wendate et celle des autres Premières Nations.

Le plat principal offert est la sagamité, une soupe-repas de gibier avec des courges, du maïs et des fèves rouges, traditionnellement cultivées par les Wendats .

La maison mère de Wendake rouvrira ses portes éventuellement, mais la date précise demeure à déterminer.