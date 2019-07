Woody Allen s'apprête à faire ses débuts à l'opéra

Le réalisateur américain Woody Allen, qui s'est également produit comme clarinettiste de jazz, a été accueilli par des applaudissements à son arrivée à une conférence de presse mardi, à quelques jours de la première de son opéra.

Il a déclaré qu'il avait toujours eu un public chaleureux en Europe, ajoutant que son travail résonne chez les Européens .

Alors que le prolifique réalisateur de 83 ans a été rejeté par une partie de l'industrie cinématographique hollywoodienne, sa popularité en Europe semble largement épargnée par les allégations de conduite répréhensible qui ont été réexaminées publiquement dans la foulée du mouvement #moiaussi.

Aux États-Unis, Amazon Studios a résilié le contrat de distribution de son dernier film, A Rainy Day in New York, qui sortira à l'automne en Italie et en Espagne.