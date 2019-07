Les employés de BC Ferries veulent être mieux protégés contre les abus

Un passager mécontent sort de sa voiture et menace physiquement un employé de la billetterie du terminal de BC Ferries. Pour remédier à la situation, on lui donne un accès prioritaire ou on lui offre un rabais. Ce genre de scénario survient trop souvent, selon le vice-président du syndicat des employées de BC Ferries, Kevin Lee.

Certains passagers sont récompensés pour leur comportement abusif. Il y a eu plusieurs cas où l'abus permet au passager d'obtenir ce qu'il veut, et l'employé a été réprimandé. Kevin Lee, vice-président du syndicat des employées de BC Ferries

Il demande à BC Ferries de mieux protéger ses employés, en renforçant sa politique de tolérance zéro en matière de comportements abusifs.

Un sondage révélateur

Seulement 7 pour cent des employés sondés ont indiqué ne jamais avoir vécu de forme d’abus. Photo : Jen Newsted/Twitter

Un sondage interne auquel a participé près de 800 membres du syndicat révèle l’ampleur du problème. À peine 7 % ont indiqué ne jamais avoir vécu de forme d’abus dans le cadre de leurs fonctions.

Kevin Lee estime qu’il s’agit pour la plupart d’employés qui n’ont pas ou peu de contact avec les passagers.

Parmi ceux qui ont indiqué avoir vécu de l’abus dans le cadre de leurs fonctions , 97 % ont indiqué avoir été confronté à un client qui criait, alors que 10 % affirment avoir été victime d’attaques physiques.

Fréquence des abus selon les personnes sondées 13,3% au moins une fois par jour

24,5% au moins une fois par semaine

26,8% au moins une fois par mois

16,7% au moins une fois par an

7% jamais Source : Kevin Lee, vice-président du syndicat représentant les employés de BC Ferries

Un phénomène grandissant

Bien que Kevin Lee affirme que ce type d’abus se produit depuis longtemps, il est d’avis qu’il survient plus fréquemment, avec l’augmentation du trafic et de la densité des activités.

Le sondage indique par ailleurs que 69 % des cas d’abus surviennent lors d’un délai, d'une cancellation ou d'un problème au niveau de la réservation.

C'est frustrant, mais les travailleurs trouvent eux aussi le système frustrant, et nous faisons de notre mieux avec ce que nous avons. Kevin Lee,

Selon les personnes sondées, la moitié des comportements abusifs surviennent alors que le passager montre des signes d’intoxication.

Une longue file d'attente à la gare maritime de Tsawwassen. Photo : Radio-Canada / Jake Costello

BC Ferries a annoncé qu’elle va autoriser la vente d’alcool à bord de certaines traversées cet été, une décision prise sans consulter le syndicat.

BC Ferries se défend

BC Ferries assure avoir une politique de tolérance zéro pour les abus de ses employés.

Nous nous engageons à fournir un lieu de travail sûr et respectueux. BC Ferries par voie de communiqué