Le marché saisonnier du Vieux-Port annulé pour 2019

La Coopérative des Horticulteurs de Québec, qui devait opérer cette première édition du marché dans le secteur touristique du Vieux-Port, en a fait l'annonce mardi.

Son président, Daniel Tremblay, évoque des délais judiciaires pour expliquer cette annulation.

Le démantèlement des installations de l'ancien Marché du Vieux-Port, où devait avoir lieu le marché saisonnier, est retardé en raison d'un litige entre la Ville et l'avocat François Marchand. L'avocat plaide pour la sauvegarde du Marché du Vieux-Port.

« Le temps de la démolition et de reconstruire le chapiteau, les différentes étapes, ça prend environ huit semaines. Avec les délais judiciaires qui sont engendrés et l'impossibilité de faire quoi que ce soit, on est obligé de constater que ce ne sera pas possible », explique Daniel Tremblay.

Déception

« On est un petit peu déçu. On voulait offrir quelque chose de beau et attrayant pour les citoyens, ce ne sera pas possible », déplore l'horticulteur.

M. Tremblay ajoute toutefois que les membres peuvent profiter du succès cette année du Grand Marché pour essuyer l’annulation du marché saisonnier du Vieux-Port. « Avec le départ canon et le vif succès du Grand-Marché, les gens ont beaucoup à faire et fournir à la demande ».

« Les gens étaient enthousiastes d’avoir un point de service dans le Vieux-Port ».

L’organisme est persuadé que l’évènement aura lieu en 2020.