Une décision de la Cour suprême retarde le procès de l'ex-otage Joshua Boyle

Le plus haut tribunal du pays a récemment ordonné un nouveau procès pour un homme auparavant acquitté d'agression sexuelle. La Cour suprême a statué que le passé sexuel de la présumée victime et de l'accusé n'aurait pas dû être admis en preuve dans ce dossier. Elle a également précisé les critères pour juger ce genre de cause.

Le lien avec le procès de Joshua Boyle? Le mois dernier, un juge de la Cour supérieure de justice de l'Ontario a autorisé l'avocat de l'ex-otage à présenter en preuve le passé sexuel de sa femme et présumée victime, Caitlan Coleman.

Après plusieurs semaines d'impasse, Mme Coleman devait être contre-interrogée, mardi matin, mais l'audience a été retardée après que le juge Peter Doody eut demandé aux avocats de la Couronne et de la défense d'étudier la décision de la Cour suprême et de voir en quoi elle pourrait ou non s'appliquer au procès Boyle.

Rappelons que Joshua Boyle fait face à 19 accusations, dont celles d'agression armée, d'agression sexuelle et de séquestration à l'endroit de Mme Coleman. L'accusé a plaidé non coupable à tous les chefs d'accusation.

M. Boyle et Mme Coleman ont été prisonniers d'un groupe lié aux talibans pendant cinq ans en Afghanistan. Le couple et ses enfants – nés en captivité – ont été libérés en 2017 et ont emménagé dans la région d'Ottawa. Les policiers ont ensuite arrêté M. Boyle.