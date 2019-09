800 000 $ par classe de maternelle 4 ans, comment est-ce possible?

Quatre murs, quelques fenêtres et du mobilier, et pourtant, chaque classe de maternelle 4 ans coûtera en moyenne 800 000 $ à construire. En campagne électorale, la Coalition avenir Québec tablait sur un montant d'un peu plus de 120 000 $ en moyenne. Nous avons tenté de comprendre comment de simples salles de classe peuvent coûter si cher.