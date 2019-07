Les magasins Maison Éthier ferment leurs portes

Les deux magasins de meubles Maison Éthier, situés à Saint-Basile-le-Grand et à Saint-Jean-sur-Richelieu, en Montérégie, vont bientôt fermer leurs portes, a-t-on appris mardi.

L'entreprise, qui est en affaires depuis 35 ans, s'était placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers en novembre dernier.

Les propriétaires identifient différentes causes à leurs problèmes, entre autres le commerce électronique, comme l'explique Mark Bannon, directeur des solutions d'ameublement chez Tiger Capital Group à Toronto.

Le commerce électronique, le changement générationnel et l'expansion continue des chaînes de magasins à rabais sur le marché de masse exercent des pressions concurrentielles partout en Amérique du Nord. Chez Tiger, nous le constatons tous les jours et nous travaillons d'arrache-pied pour aider les détaillants en santé et en difficulté à s'adapter à ces changements.

Une grande vente de liquidation aura lieu dans les deux succursales dès le week-end prochain.