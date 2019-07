Les grandes chaleurs : un amour tabou démystifié au Théâtre de l’Île

Cette pièce d’été écrite en 1991 par Michel Marc Bouchard a été présentée des centaines de fois dans les théâtres du Québec. L’oeuvre a aussi été portée à l'écran en 2009 mettant en vedette la comédienne de renom Marie-Thérèse Fortin.

Ce sera désormais l'occasion pour les Gatinois de la découvrir, du 3 juillet au 24 août, dans une mise en scène signée par Mathieu Charette.

L'action se déroule dans un chalet éloigné, où on retrouve Gisèle Cloutier (Sasha Dominique) âgée de 52 ans et veuve depuis seulement cinq mois.

Ses jumeaux trentenaires (Frédérique Thérien et Jonathan Charlebois), croyant leur mère en détresse, décident de lui rendre visite pour s’assurer que son deuil se passe bien. C’est alors qu’ils feront la découverte de l’amant de leur mère, Yannick, qui a dix ans de moins qu'eux.

Le voisin, très encombrant et secrètement amoureux de Gisèle, M. Napoléon, fera lui aussi maintes apparitions.

Le dramaturge Michel Marc Bouchard Photo : Radio-Canada

L'auteur Michel Marc Bouchard trouvait que les comédies estivales de cette époque racontaient « des histoires extrêmement convenues ou cliché » que ce soit à propos des relations entre les hommes, du portrait des femmes ou de celui des homosexuels.

Le public avait besoin de ce vent de fraîcheur. Michel Marc Bouchard, auteur

Il a donc voulu, avec Les grandes chaleurs, défaire ce moule et raconter une histoire d’amour marginale.

La réception, en 1991, au Théâtre de La Fenière, a été « phénoménale » confie-t-il.

Pas de tabous

La pièce décrit principalement les nombreux préjugés liés à l’amour, à l’âge et à l’orientation sexuelle.

À travers le maillon fort de la pièce, c’est-à-dire l’amour entre Gisèle et son jeune amant, l'histoire évoque aussi le deuil et l’homosexualité de l’un des jumeaux.

Les jumeaux de Gisèle sont interprétés par Jonathan Charlebois et Frédérique Thérien. Photo : Radio-Canada

J’ai l’impression que ça peut être plus mal vu de ce côté-là du sexe. Une femme plus âgée avec un jeune homme, c’est différent. C’est le fun de le voir sur scène, de le voir plus souvent et, finalement, de se dire : "Tant aussi longtemps que tout le monde est bien, heureux, ça va" , affirme Marc-Antoine Morin qui joue l’amant de Gisèle, Yannick.

C’est une pièce qui porte sur l’acceptation de soi. On essaie de briser les tabous. Frédérique Thérien, comédienne

De l'avis de Frédérique Thérien, la comédie permet aux situations les plus délicates d'être présentées au public.