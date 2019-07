Réseau routier : la VG de Gatineau s'inquiète d'une « perte d'expertise interne »

Selon la vérificatrice Johanne Beausoleil, Gatineau dépend trop des consultants externes pour la gestion de son réseau routier et a négligé le développement d'une expertise interne.

Résultat? Plusieurs interventions sur la chaussée ne respecteraient pas les dates butoirs recommandées par le ministère des Transports du Québec et les devis municipaux. Certains travaux ne tenaient pas compte non plus du degré de dégradation des routes.

On peut réparer des routes qui ne tiendront pas pendant l'hiver. Johanne Beausoleil, vérificatrice générale de la Ville de Gatineau

Le développement d'une expertise à l'interne, pour une portion raisonnable des projets, pourrait permettre à la Ville de réduire les coûts des projets planifiés, de développer des habiletés à questionner les firmes externes et de déceler certaines erreurs de conception , plaide la vérificatrice générale dans son rapport.

Interrogée sur le montant des économies que pourrait réaliser la Ville si elle développait une expertise interne, Mme Beausoleil ne s'est pas avancée.

L'audit n'a pas permis de quantifier les économies, mais on va faire d'autres vérifications dans les années à venir , a-t-elle déclaré en conférence de presse.

Accès à l'information, cartes de crédit, cybersécurité...

Parmi les autres éléments clés de son rapport, la vérificatrice critique la gestion de l'accès à l'information à la Ville de Gatineau.

Mme Beausoleil constate que la Municipalité n'a pas de politique ou de directive interne sur le traitement des demandes d'accès aux documents , alors que le nombre de demandes a augmenté d'un tiers dans les quatre dernières années.

L'absence de personnel et le manque de ressources qualifiées feraient en sorte qu'un grand nombre de demandes ne sont pas traitées dans les délais prescrits, tant par le Service du greffe que par le Service de police , précise le rapport.

La vérificatrice générale appelle la Ville à améliorer sa prestation de services pour maintenir la confiance des citoyens.

Autre dossier : celui de l'utilisation de cartes de crédit corporatives. Au moment de l'audit, 107 directeurs et gestionnaires de la Ville avaient accès à de telles cartes — alors qu'avant 2018, leur usage était principalement réservé aux directeurs.

Puisque la Ville de Gatineau a déployé des cartes de crédit à davantage d'employés municipaux en 2018, il est important que les contrôles entourant leur utilisation soient adéquats, sans ajouter de lourdeur administrative excessive. Johanne Beausoleil, vérificatrice générale de la Ville de Gatineau

Finalement, la vérificatrice générale a appelé la Ville de Gatineau à être mieux préparée face aux cyberattaques.