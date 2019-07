Des résidents de l’Île d’Orléans insatisfaits de la réponse du ministère de la Culture

L’organisme déplore depuis plusieurs années des délais administratifs trop longs pour rénover leur résidence, notamment

La goûte qui a fait déborder le vase est venu d’une réponse de Julie Lévesque, secrétaire générale et directrice du bureau du sous-ministre, datée du 18 juin dernier, selon la porte-parole du regroupement Me Caroline Roberge.

En plus de nier nos revendications, la secrétaire en rajoute pour venir dire que le traitement et le comportement des employés du ministère relèvent d’un haut niveau de professionnalisme .

Depuis 2017, plusieurs résidents de l’Île se plaignent de constats d'infraction, de longs délais et d’une mainmise des fonctionnaires sur leurs projets de construction ou de rénovation.

Sensible aux préoccupations

Dans sa lettre envoyée au regroupement, en juin, Québec affirme être sensible aux préoccupations et prendre en considération la démarche du Regroupement.

Le gouvernement ajoute que le processus d’analyse pour des demandes de rénovations peut varier en fonction de la nature du projet et son niveau de complexité , et que le personnel concerné agit avec professionnalisme et ouverture dans le traitement des dossiers .

Par courriel, le ministère de la Culture affirme avoir toujours tendu la main aux citoyens et aux élus du site patrimonial de l’Île d’Orléans et est encore aujourd’hui prêt à rencontrer le regroupement pour discuter de ces enjeux de vive voix .

Le Ministère ajoute qu'il travaille avec la MRC afin d'établir des modalités d’application d’un nouveau programme d’aide financière, une solution qui vise à soutenir les propriétaires.