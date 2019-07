Des réfugiés kurdes soupçonnés de vouloir gagner le Canada via Saint-Pierre-et-Miquelon

Les autorités de Saint-Pierre-et-Miquelon soupçonnent une famille de réfugiés kurdes irakiens de vouloir entrer clandestinement au Canada. Détenu et interrogé par la police de l'archipel français, Kamel Rahman, le père de cette famille, dit ne pas comprendre pourquoi.

La famille Rahman est arrivée à Saint-Pierre-et-Miquelon lundi dernier par un vol direct de Paris à l’aéroport Pointe-Blanche. Ce fut tout de suite le début d’une série d’interrogatoires, selon Kamel Rahman.

La Police aux Frontières […] ils nous disaient que ce n’était pas possible d’aller au Canada. Je [leur] disais que je suis venu ici [à Saint-Pierre] pour le plaisir, pour le tourisme avec des amis , explique M. Rahman.

Kamel Rahman assure qu’il avait planifié un séjour de deux semaines à Saint-Pierre-et-Miquelon pour visiter l’archipel français et pour rencontrer des amis du Canada et des États-Unis.

Mais il indique qu’après ses premières rencontres avec la police, il a suggéré à ses amis d’annuler leurs billets. L'un de ses amis d'adolescence qui réside maintenant à Toronto, Arasta Khorso, a malgré tout décidé d'aller d'aller le voir, mais sans sa famille.

Kamel Rahman (à gauche) indique que sa famille avait prévu un séjour de deux semaines à Saint-Pierre et Miquelon. Photo : Kamel Rahman

Pourtant, quand Arasta Khorso est arrivé à Saint-Pierre la semaine dernière, la Police aux Frontières a trouvé les passeports de sa femme et de ses fils dans ses bagages. La famille les avait simplement oubliés là, selon Kamel Rahman.

Mon ami avait trois passeports de plus : ceux de sa femme et ses deux enfants , raconte M. Rahman. Mais il souligne que ses enfants sont masculins, mes enfants sont féminins et qu'il ne s'agissait donc pas d'un stratagème pour faire rentrer sa propre famille au Canada avec les passeports de la famille de son ami.

Les autorités saint-pierraises ont détenu M. Khorso pendant toute la nuit. Kamel Rahman indique qu’il a lui aussi été détenu le lendemain et que les téléphones et les ordinateurs portables de sa famille ont été saisis.

Les interrogatoires ont duré plusieurs heures avant que Kamel Rahman et Arasta Khorso soient enfin libérés. Un billet de traversier avait toutefois été acheté pour ce dernier. Le lendemain, M. Khorso est reparti à Fortune, le terminal du traversier à Terre-Neuve.

Radio-Canada n'a pas réussi à parler à Arasta Khorso.

M. Rahman est arrivé à Saint-Pierre-et-Miquelon avec une importante somme d’argent : plus de 5000 euros en espèces. Mais il soutient que cet argent ne servait qu’à payer les frais associés au voyage.

J’ai payé 2000 [euros] juste pour l’hôtel , soutient-il. On est 4 personnes et 10 personnes allaient venir. Ça ne dure pas très longtemps pour 10 personnes.

Comme une prison

Kamel Rahman, réfugié irakien dont la famille est arrivée en France en août 2016, soutient également que l’idée qu’il aurait voulu gagner le Canada clandestinement est absurde. Il rappelle qu’avant son voyage à Saint-Pierre, il avait obtenu un titre de voyage lui permettant de voyager n’importe où à l’extérieur de la France.

Quand j’ai vu la police, ils me disaient, “Monsieur, [le] Canada [n’est] pas possible” , raconte-t-il. On est en congé payé [...] Je travaille. J’ai une maison à Nantes. J’aime Nantes.

C’est très facile pour moi de demander un visa au Canada , ajoute-t-il.

Kamel Rahman indique que ses multiples interactions avec la police ont été dures pour sa famille et que ses filles ont maintenant peur des gendarmes.

Une semaine à Saint-Pierre-et-Miquelon, pour nous [c’est] comme une prison. Kamel Rahman

Jeudi dernier, après quatre jours à Saint-Pierre-et-Miquelon, M. Rahman a demandé à la police s’il était possible de devancer son billet de retour d'une semaine. Kamel Rahman a annulé son hôtel et la famille a quitté l’archipel mardi après-midi.

S’il n’y a pas de liberté pour nous, je dois retourner à Paris , a-t-il déclaré.

Le Service de la Police aux Frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon n’a aucun commentaire à faire sur la détention et les interrogatoires de Kamel Rahman.

Pour sa part, l'Agence des services frontaliers du Canada ne veut pas révéler si elle enquête sur Arasta Khorso.