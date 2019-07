Un million de dollars d'Ottawa pour combattre les changements climatiques

Le projet ClimateSense permettra de créer un programme de formation et de perfectionnement qui favorisera la collaboration et formera les professionnels et récents diplômés de l'Île-du-Prince-Édouard pour les aider à comprendre les impacts des changements climatiques et à intégrer l'adaptation de ces changements à leur travail quotidien.

Un nouveau programme de stages offrira aux récents diplômés des possibilités de perfectionnement et renforcera les ressources d'adaptation au sein des organismes de la province.

Le projet pourra ensuite être répété dans d'autres régions du Canada.

D'une valeur estimée à 2,17 millions $, ClimateSense a également reçu du soutien du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et d'organismes du secteur privé.

Le ministre Lawrence MacAulay, qui est député fédéral de Cardigan, à l'Île-du-Prince-Édouard, estime qu'il faut protéger les infrastructures et les collectivités contre l'érosion côtière et la hausse du niveau des océans. À son avis, il faut aussi se préparer à subir des épisodes de pluies abondantes et à surveiller les effets des changements climatiques sur les forêts, les poissons et la faune et un projet tel ClimateSense sera utile.