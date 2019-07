Crise des opioïdes : un danger pour les employés de la santé, disent des syndicats

Le Syndicat des infirmières de la Nouvelle-Écosse affirme que la crise des opioïdes dans la province représente un danger pour la sécurité des travailleurs de la santé. Notamment, de jeunes patients ayant subi des lésions au cerveau causées par des surdoses sont de plus en plus nombreux dans les établissements de soins de longue durée.

La présidente du Syndicat des infirmières, Janet Hazelton, croit que comme plusieurs autres provinces, la Nouvelle-Écosse fait face à une crise des opioïdes.

Parfois, quand des personnes ont des problèmes de drogue et font des surdoses, elles subissent des lésions graves au cerveau , dit-elle. Ces blessures peuvent nuire aux capacités cognitives de ces personnes, qui ne peuvent plus prendre soin d’elles-mêmes et qui doivent être placées en établissement.

Comme il manque de lits dans les centres de traitement, certaines de ces personnes se retrouvent alors en établissements de soins de longue durée, avec des résidents plus âgés. Ces hommes et ces femmes sont jeunes et plus forts que les autres résidents , ajoute Janet Hazelton. Des professionnels de la santé n’ont pas nécessairement les moyens de se défendre contre eux .

Certains de ces patients contrôlent difficilement leurs émotions et peuvent réagir violemment, selon les situations.

Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) représente 12 000 employés du système de santé. Beaucoup d’entre eux sont des assistants en soins continus et des infirmières travaillant dans les établissements de soins de longue durée.

Le cas le plus grave que j’ai vu est celui d’une travailleuse qui a eu le nez cassé et une orbite fracturée par un patient , indique une représentante nationale du SCFP, Jenna Brookfield. Le patient était un ancien culturiste ayant souffert d’un traumatisme au cerveau.

Plus de ressources

Jenna Brookfield affirme qu’il faut notamment créer de nouvelles unités pour traiter ces patients plus jeunes, engager plus de personnel et le former pour faire face à la nouvelle réalité. La présidente du syndicat des infirmières, Janet Hazelton, souligne d’ailleurs que les établissements de soins de longue durée manquent déjà d’employés, une situation qui accentue les problèmes.

À cause d'un manque de lits en établissements spécialisés, de jeunes adultes sont placés dans des foyers de soins de longue durée. Photo : Shutterstock / GagliardiPhotogra

Personne n’a de données sur les jeunes patients considérés agressifs. Le syndicat des infirmières parle de centaines dans le système, mais le SCFP indique pour sa part que ses membres se plaignent généralement des mêmes individus.

Le SCFP rapporte par exemple de 12 à 24 blessures graves, comme des fractures, chaque année, au cours d’une altercation avec de jeunes patients. Le syndicat des infirmières n’a pas de données, mais dit que des événements plus ou moins graves se produisent tous les jours. Les deux syndicats s’accordent toutefois pour dire que le nombre de blessures causées par des gestes de violence est à la hausse.

Évaluation de la situation

Le ministre de la Santé, Randy Delorey, indique que son ministère étudie la situation et évalue les façons d’améliorer la sécurité du personnel. Il reconnaît que les besoins des patients plus jeunes sont différents de ceux des aînés.

Randy Delorey, ministre de la Santé en Nouvelle-Écosse. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Nous tentons de comprendre le problème, premièrement, et voulons déterminer ce qui est nécessaire pour améliorer le système , dit le ministre. Il n’a pas fixé d’échéancier. En attendant, il n’a pas l’intention d’embaucher plus de personnel.

Jenna Brookfield, du SCFP, dit pour sa part qu’il faut agir rapidement. Elle affirme que des membres envisagent de démissionner à cause de leurs blessures. Honnêtement, après une agression, des gens ne veulent pas retourner dans le même environnement et cherchent un autre emploi , dit-elle.

Avec les informations de David Burke, de CBC