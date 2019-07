Robert Paquette fête ses 70 ans

Robert Paquette dit toujours avoir pris sa musique au sérieux, pratiquant 30 heures par semaine quand il était adolescent. Photo : Archives personnelles de Robert Paquette

Le jeune musicien

Robert Paquette s’est lancé en musique dès son adolescence.

C’est au Collège Sacré-Cœur de Sudbury qu’il s’est joint à son premier groupe, les Zodiacs.

En 1967, il fait sa première apparition à la télévision de Radio-Canada à l’émission Jeunesse oblige avec la formation les Chat-Uteurs.

Robert Paquette (à droite) accompagné des membres de la Coopérative des artistes du Nouvel-Ontario, réunis dans la cuisine de la ferme qui avait déjà été pour eux un lieu de création. De gauche à droite : Pierre Bélanger, Jean-Paul Gagnon, Cédric Michaud, Colette Naubert, Michael Gallagher et Denis Courville. Photo : Radio-Canada

Des collaborations artistiques dans le Nord de l’Ontario

Au début des années 1970, les artistes francophones de Sudbury commencent à se réunir pour créer ensemble.

Dès lors, Robert Paquette s’allie à des figures telles qu’André Paiement – qui formera plus tard la Coopérative des artistes du Nouvel-Ontario (CANO) – pour former le groupe de création collective, Le 7e jour.

Robert Paquette compose alors des chansons pour la pièce de théâtre Moi j’viens du Nord, ‘stie.

Le Festival de la chanson de Granby a été un tremplin pour la carrière du chanteur ontarien. Photo : Archives personnelles de Robert Paquette

Le Festival de la Chanson de Granby

Robert Paquette est monté sur la scène du Festival de Granby pour la première fois en 1971.

Il a terminé en deuxième place, un exploit qu’il répétera l’année suivante.

Ça m’a mis en contact avec l’industrie musicale et les auteurs-compositeurs , explique-t-il.

Près de deux décennies plus tard, en 1998, il retournera à Granby, cette fois-ci en tant que président honoraire du Festival.

Composition de la chanson Bleu et blanc

Robert Paquette raconte avoir composé cette « chanson identitaire » sur la route entre Montréal et North Bay.

Je conduisais et je chantais, et au fur et à mesure, j’inventais un couplet et je chantais la mélodie , explique-t-il en riant.

Parue en 1976 sur l’album Prends celui qui passe, la chanson a été diffusée plus de 100 000 fois à la radio et a ainsi reçu le titre de Classique de la SOCAN en 2001.

En août 2018, elle est intronisée au Panthéon des auteurs-compositeurs canadiens (PACC) dans le cadre du 50e Festival international de la chanson de Granby.

Le premier album de Noël de Chuck Labelle et Robert Paquette avait connu un succès fulgurant dans le nord de la province. Photo : http://chucklabelle.bandcamp.com

De la musique de Noël franco-ontarienne

Dans les années 1990 et 2000, Robert Paquette et Jean-Guy « Chuck » Labelle ont produit ensemble trois albums de Noël : Un cadeau de Noël (1996), Noël encore une fois (2000), Noël en tout et partout (2005).

En décembre 2019, ils se réuniront sur la grande scène du Collège Boréal pour le 25e anniversaire de leur tournée des fêtes.