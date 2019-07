Pierre Robichaud incarne l’esprit du CMA avec une nouvelle chanson

Pierre Robichaud lance cet été une nouvelle chanson qui arrive à point nommé alors que les festivités du Congrès mondial acadien parlent d'espoir et de résilience.

La vidéo Je nous vois revenir nous ramène aux sources, tout comme son créateur, de retour en Acadie après des décennies au Québec.

Sa composition parle de rendez-vous avec l'histoire sur des paroles de Sylvain Rivière, un ami poète de la Gaspésie.

Je nous vois revenir a été enregistrée au studio LaClasse de Memramcook au Nouveau-Brunswick. La vidéo est réalisée par Julien Cadieux.

Pierre Robichaud s'est entouré de ses éternels complices, Lina Boudreau et Roland Gauvin, mais aussi de son fils et de sa nièce qui se joignent à lui dans ce cri du coeur.

Son parcours est indissociable du légendaire groupe 1755 qui a marqué le paysage musical en Acadie dans les années 1970 et 1980, alors que l'Acadie connaissait un mouvement culturel et social en pleine ébullition.

Le premier Congrès mondial acadien, en 1994, marquait le retour sur scène de 1755. Aujourd'hui, l'émotion est toujours aussi forte.

Quand on joue c'est le fun, j'en parle et j'en ai des frissons. On a été chanceux de notre confrérie, ce qu'on a vécu ensemble, on était une belle équipe. Le monde nous suit encore qu'on chante nos tounes avec quatre générations de monde devant nous autres. C'est spécial.

Pierre Robichaud, auteur-compositeur-interprète