Nouvelle intervention policière à la suite du possible cas de négligence parentale

Cette fois, l’intervention est survenue dans un contexte de violence conjugale. C’est un voisin qui a alerté les agents puisque la situation était particulièrement explosive en matinée.

Les policiers mènent toujours leur enquête concernant les trois enfants laissés à eux-mêmes dans le logement sans avoir suffisamment de provisions pour manger et sans avoir ce qu’il fallait pour se vêtir correctement. L’un d’eux est un adolescent et un autre est d’âge préscolaire.

On ignore encore si des accusations seront portées contre les parents pour négligence.

L’enquête de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) se poursuit également. Les enfants ont été pris en charge par la DPJ dimanche soir.

Appelé à réagir à la suite de cette triste histoire, le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, encourage les citoyens à dénoncer de pareilles situations.

Depuis Granby, on a vu quand même une certaine conscientisation de la population qui a tendance à signaler beaucoup plus rapidement et on ne peut que s’en réjouir.

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux