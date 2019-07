1,3 M$ d'investissement au parc national du Mont-Orford

Outre le développement du vélo de montagne, l'investissement servira aussi à ajouter de nouvelles unités de prêt-à-camper Étoile.

La deuxième phase de développement du vélo de montagne permettra l'ajout de 20 km de circuit. Au total, la montagne comptera 32 km de sentier. Les nouveaux sentiers conviendront à tous les calibres et seront accessibles à l'automne 2020.

Un investissement de près de 450 000 $ permettra de rénover le camping rustique Vallonier et d'ajouter six prêt-à-camper Étoile. Cette forme d'hébergement sera plus grande, offrira plus de rangement et permettra à six personnes d'y coucher.