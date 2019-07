Ariane Moffatt en ouverture du festival Fierté Montréal

Le 9 août prochain, c’est l’autrice-compositrice-interprète Ariane Moffatt qui assurera l’ouverture du festival Fierté Montréal, placé cette année sous le signe des femmes. En plus de la vedette américaine Ciara et de l’humoriste queer Margaret Cho, Safia Nolin, Debbie Lynch White et Alexandra Stréliski seront également à l’affiche de la programmation extérieure, dévoilée mardi.