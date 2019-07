Déménagements : 50 000 tonnes de déchets jetés à Montréal

Après la fébrilité des déménagements du 1er juillet, les trottoirs montréalais sont maintenant submergés de déchets de toutes sortes. À certains endroits, il devient même difficile de passer. Or, « le trottoir n’est pas un dépotoir », rappelle la Ville à ses citoyens.

La Ville estime qu'il faudra environ 10 jours à ses cols bleus pour ramasser tous les déchets générés par les nombreux déménagements.

« On demande aux citoyens d’apporter les objets en bordure de rue, mais essayez autant que possible de bien départager ces objets-là », dit le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin.

M. Sabourin indique que pour ce faire, il est important d’abord de respecter les journées des collectes, « et à défaut », minimalement de séparer les ordures des objets recyclables et des « gros morceaux ».

Pour des « dépôts sauvages », des amendes peuvent être distribuées par des inspecteurs, note-t-il, qui peuvent atteindre jusqu'à 200 $ pour un individu et 500 $ pour un commerce.

Des amendes peuvent être distribuées par des inspecteurs si les déchets déposés en bordure de rue le sont de façon « sauvage ». Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

70 000 déménagements, 50 000 tonnes de déchets

C’est près de 70 000 déménagements qui sont effectués bon an mal an à Montréal autour du 1er juillet. Il en résulte chaque année un amoncellement de déchets sur les trottoirs qui nécessitent l’utilisation d’équipement lourd pour récupérer le tout.

Philippe Sabourin explique que dans l’arrondissement de Ville-Marie, par exemple, « on se promène avec un camion à ordures, mais on ajoute à ça un dix-roues et un tracteur-chargeur, un loader. C’est de ça qu’on a besoin pour récupérer les gros morceaux qui sont laissés en bordure de rue ».

Les trottoirs des rues de Montréal sont jonchés de déchets après le déménagement du 1er juillet. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

En fait, toutes matières résiduelles confondues, c’est près de 50 000 tonnes qui seront récupérées dans les prochains jours à travers la ville.

Écocentres et recyclage

Plusieurs objets ramassés par les cols bleus sont ensuite recyclés. Certains toutefois prennent le chemin des sites d’enfouissement.

« Il y a des matières qu’on peut recycler dans ce qu’on appelle les gros morceaux. Mais tout ce qui est rembourré, on ne pourra pas donner une seconde vie, on va vraiment détourner ça vers des sites d’enfouissement technique », indique le porte-parole de la Ville.

Près de 2,5 % du parc locatif montréalais est touché par la problématique des punaises de lit, selon le porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Il est également possible pour les citoyens d’aller eux-mêmes déposer leurs objets encombrants dans les six écocentres de la municipalité, du mardi au samedi de 10 h à 16 h, même à Saint-Laurent et à LaSalle.

Les deux écocentres, qui avaient été fermés au printemps en raison de « difficultés opérationnelles rencontrées par un fournisseur », sont maintenant rouverts.

M. Sabourin mentionne d’ailleurs que les écocentres LaSalle et Saint-Laurent « offrent des lieux de réemploi », où l’on peut donner une seconde vie, par exemple, à un vieux sapin de Noël artificiel qu’on ne veut plus.