April Wine à l’Impérial : la nostalgie au rendez-vous

On fait les gros succès. Le public a vieilli avec nous, ça pourrait être vu comme un show nostalgique oui, mais c’est aussi un show rock , affirme le guitariste, fier.

Brian Greenway sait aussi comment plaire au public. Et même si l'idée de produire un nouvel album n'est pas exclue au sein d'April Wine, le groupe ne se lasse pas de jouer leurs succès. C’est le vieux stock qui fonctionne. Parfois je vois un jeune qui chante les paroles d’une chanson, mais c’est parce qu’il écoutait la musique de son père.

Le groupe canadien célèbre un important 50e anniversaire cette année. Je crois que le secret de notre longévité vient du fait qu’on ne se fréquente pas, souligne-t-il. On vit dans des villes différentes, on n'a pas le même cercle d’amis.

Il y a une chimie entre nous quand on se retrouve. Brian Greenway

Certains pensent qu’April Wine n’a pas connu le succès qu’il aurait mérité, mais c'est dû à un concours de circonstances, selon le guitariste. Notre chanson Just Between You and Me s’est rendue à la 22e position du palmarès Billboard, mais il y a une chanson qui est arrivée et qui a bloqué notre ascension : Keep on Loving You de REO Speedwagon , donne-t-il comme exemple.

Il explique cette situation par le fait que c'est difficile de savoir ce sur quoi les autres groupes travaillent. Tu passes des mois à planifier une sortie, mais tu ne sais pas ce que l’autre camp va sortir.

Le guitariste pense que la promotion locale effectuée pour faire connaître le groupe peut aussi avoir de bons effets sur la popularité. On a quand même eu de belles occasions avec Capitol Records US et EMI en Angleterre , se souvient-il, pour nuancer.

Jamais de prix Juno?

De toute sa carrière, April Wine n'a jamais reçu de prix Juno. Il aura fallu attendre en 2010 pour que le groupe reçoive enfin la reconnaissance de l’industrie canadienne. Lorsqu’on a été intronisé au Panthéon de la musique canadienne, c'était une belle tape dans le dos , confie Brian Greenway. Une façon de nous dire : "Bon bon bon, les gars ça fait longtemps qui vous êtes là, on vous aime".

Et comment vont-ils célébrer leur longévité sur scène? On va faire ce qu’on a toujours fait. Je ne sais pas ce qu’on pourrait faire de plus pour un 50e anniversaire que d’être là! , dit-il en souriant.

April Wine sera à l'Impérial Bell lors du premier soir du FEQ, jeudi, à 21 h 10. C'est Woodwolf qui s'occupera de la première partie.