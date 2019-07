Microsoft annonce mystérieusement l'arrivée de Windows 1.0

Les internautes qui ont visité le compte Instagram de Windows lundi ont sans doute eu une surprise de taille. Toutes les publications de la page ont en effet été effacées, à l’exception d’une seule : une vidéo montrant, en ordre antichronologique, les logos des différentes versions de Windows.

La vidéo se termine sur le logo de Windows 1.0, première version officielle du système d’exploitation de Microsoft, lancé en 1985.

Les photos de profil des comptes Instagram et Twitter de Windows ont d’ailleurs été remplacées par le vieux logo bleu pâle.

En guise d’explications, la vidéo est accompagnée d’un texte annonçant « le tout nouveau Windows 1.0, avec MS-Dos, Paint, et encore plus! »

Les utilisateurs et utilisatrices cherchant à en savoir plus ont reçu une réponse tout aussi mystérieuse. Microsoft s’est contenté de leur demander de « rester à l’affût » et de « surveiller les mises à jour ».

Les spéculations vont bon train sur le web quand à la signification de cette annonce. Certains croient que Microsoft pourrait essayer de surfer sur la vague d’intérêt entourant la sortie de la prochaine saison de Stranger Things sur Netflix le 4 juillet, une populaire série campée dans les années 1980.

D’autres estiment que l’entreprise pourrait présenter un thème permettant de donner l’apparence du vieux système d’exploitation à Windows 10.

Quoi qu’il en soit, on devrait en savoir plus au cours des prochains jours, à en juger par les messages de Microsoft.