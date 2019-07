Les utilisateurs du mont Bellevue seront « éduqués »

Vêtus de rouge, ils collecteront aussi des données sur l'achalandage des lieux.

Le projet de la réserve naturelle a été déposé le 11 juin. Il y a tout un changement qui s'amorce sur la montagne. C'est tout un processus au niveau des propriétaires, des usagers. Cet notre été de transition. C'est un début, un changement. Il faut être plus présent sur la montagne. Elle avait besoin d'amour et elle avait besoin d'être protégée. Les agents de sensibilisation sont là pour nous aider à faire ce travail sur le terrain, indique la directrice générale du Regroupement du parc du Mont-Bellevue , Stéphanie Roy.

C'est un grand processus. Les propriétaires, la Ville et l'Université de Sherbrooke se sont mis à se parler, à mettre en évidence qu'on avait peut-être pris du retard sur la gestion. C'est une occasion pour s'y pencher, mettre de l'énergie et se donner des outils, des critères sur l'écologie et les comportements humains.

Stéphanie Roy, directrice générale du Regroupement du Mont-Bellevue