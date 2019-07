Manifestation pour sauver le quai de Marsoui

Les vents et la pluie de la fin du mois de juin ont sérieusement endommagé le quai, qui était déjà très abîmé depuis l'ouragan Arthur, il y a 5 ans.

Les autorités de Marsoui estiment les réparations à un demi-million de dollars, selon un des organisateurs de la marche, Jacques Mimeault.

Ils soutiennent que le gouvernement fédéral demande à la municipalité de payer 100 000 $, ce qui est beaucoup, selon eux, pour une petite localité de moins de 300 habitants.

Ce qui est important pour nos villageois, c’est de maintenir cette vitalité-là, ce lieu de rassemblement là pour les touristes et pour nous aussi les Gaspésiens.

Il y a beaucoup de touristes qui chaque année vont au camping, viennent à Marsoui faire de la pêche et on sait aujourd’hui, des quais, il n’y en a plus dans nos villages.

Jacques Mimeault, co-organisateur de la marche