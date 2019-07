Brett Overby connaîtra bientôt sa peine

Les parents de la victime ont « beaucoup d'espoir que la justice soit rendue, que l'auteur du crime reçoive la peine maximale », a déclaré, Hilda Anderson-Pyrz, qui est la responsable de l'unité de liaison des femmes et des filles autochtones assassinées et disparues du Manitoba Keewatinowi Okimakanak (MKO). Elle a assisté les parents de Christine, George et Melinda Wood, tout au long du procès.

« En même temps, ils attendent avec impatience la possibilité de guérir leurs blessures. »

Brett Overby encourt une peine obligatoire à perpétuité pour meurtre au deuxième degré. La question clé sera de savoir quand il deviendra admissible à la libération conditionnelle. Le minimum est de 10 ans, mais le tribunal pourrait imposer une période d'inéligibilité pouvant aller jusqu'à 25 ans.

L'audience de mardi devrait durer toute la journée.

Hilda Anderson-Pyrz n’était pas en mesure de dire si les parents de Christine Wood ont l'intention de lire leurs déclarations de victime à voix haute au tribunal, mais ils veulent trouver un moyen de « rendre hommage à sa mémoire et la garder vivante ».

Leur communauté « soudée » s'est unie pour essayer d'aider George et Melinda, a-t-elle déclaré.

Les parents de Christine Wood l'ont vue pour la dernière fois à Winnipeg le 19 août 2016. Elle a rencontré Brett Overby ce soir-là sur le site de rencontres en ligne Plenty of Fish.

Au cours de son procès, qui a débuté le 30 avril, l’accusé a reconnu avoir tué Christine Wood dans son sous-sol de l'avenue Burrows et avoir enterré son corps dans un champ. Les restes n'ont pas été retrouvés avant juin 2017, soit près de deux mois après que Brett Overby fut accusé.

Il a dit au jury qu'il avait dissimulé le crime et avait menti à tout le monde, y compris à la police, sur ses liens avec Christine Wood et les circonstances de sa mort.

Ses avocats ont affirmé que Christine Wood était en réalité l'agresseuse et que Brett Overby devrait être déclaré coupable d'homicide involontaire.