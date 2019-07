Un trou béant dans la chaussée d’une rue à Regina

Le service de police de Regina demande aux habitants de la ville d’éviter la zone autour de l’intersection entre la rue Elphinstone et Avonhurst Drive, où un trou s’est creusé dans la chaussée lundi après-midi.

La zone à éviter comprend les carrefours suivants : Sherwood Drive et Argyle Street, Elphinstone Street et Patricia Avenue, Sherwood Drive et Garnet Street.

Le service de police indique avoir été appelé sur les lieux peu avant 15 h lundi pour secourir un véhicule qui pendait au bord de l'ouverture. Le véhicule a pu être tracté et personne n’a été blessé.

Des photos montrent qu’il y a de l’eau au fond de la fosse.

Les résidents du quartier indiquent que la fosse a trois mètres de large et une profondeur de neuf mètres par rapport au niveau de l’eau.

