« Je ne proposais plus de dessin de Trump de peur d’être renvoyé », dit Michael de Adder

Le caricaturiste Michael de Adder, congédié par Brunswick News la semaine dernière, raconte sa version des faits. Il pense avoir été remercié en raison de ses dessins du président des États-Unis, Donald Trump, et des idées politiques de la direction de l’entreprise.

Le groupe de presse néo-brunswickois assure avoir congédié son caricaturiste Michael de Adder à la suite d’une longue réflexion et non en raison de ses récents dessins du président américain. Mais Michael de Adder conteste ce raisonnement et affirme que la compagnie lui a déjà ne pas vouloir publier de caricature de Donald Trump.

Michael de Adder a été congédié seulement quelques jours après la publication d’un dessin de Donald Trump jouant au golf et ignorant des migrants morts à ses pieds.

C’était rendu à un point où je ne proposais plus de caricature de Trump de peur d’être renvoyé , a-t-il écrit sur Twitter, ajoutant que tous ses dessins du président américain soumis dans les dernières années étaient censurés.

Michael de Adder assure que plusieurs de ses dessins de Donald Trump ont été censurés par Brunswick News. Photo : CBC / Mairin Prentiss

Ce n’est donc pas un hasard s’il a été remercié quelques jours après avoir publié trois caricatures du président américain qui sont toutes devenues virales, croit-il. Du jour au lendemain, c’était comme si je n’avais jamais travaillé pour le journal, dit celui qui travaillait pour Brunswick News depuis 17 ans. Faites-en vos propres conclusions.

Pour l’Association des caricaturistes canadiens, c’est carrément de la censure. C’est inacceptable , lance son président, Wes Tyrell.

Contrôler le contenu pour des idées politiques

Michael de Adder assure même l’objectif de la direction de Brunswick News est de contrôler le contenu publié dans ses journaux.

Les Irving ne veulent pas que Justin Trudeau soit réélu et ils ne publieront pas une caricature légèrement pro-Justin Trudeau ou une caricature légèrement anti-Andrew Scheer. Michael de Adder, caricaturiste

Il a également déclaré que le journal ne publie pas les caricatures du premier ministre de la province, le chef du Parti progressiste-conservateur, Blaine Higgs, un ancien dirigeant d'Irving Oil.

Pour Wes Tyrell, le caricaturiste choisi pour remplacer Michael de Adder chez Brunswick News, Greg Perry, est révélateur. Sans vouloir lui manquer de respect, c’est un dessinateur inoffensif, pas provocateur. Michael de Adder est à un tout autre niveau, il est indéniablement la voix du Nouveau-Brunswick.

Brunswick News est un important groupe de presse du Nouveau-Brunswick, propriétaire de la majorité des journaux de la province.

Congédié sans explication

Brunswick News assure que les négociations ont duré plusieurs semaines , mais Michael de Adder dit plutôt que l’entreprise a refusé de lui dire pourquoi il était congédié.

Peu importe à quel point j’ai insisté, je n’ai pas eu de réponse. Je ne sais pas si c’est à cause de Trump, je pense que oui, c’est la réponse la plus logique, conclu , le dessinateur qui, malgré tout, assure ne pas regretter ses caricatures du président américain.

Avec les informations de Emma Davie de CBC