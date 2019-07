Quand des Rimouskois donnent le goût du plein air à des Inuit

Nurrait-Jeunes Karibus a été créé en 2014, alors que quatre mordus du plein air, dont le Rimouskois Sébastien Dugas, ont réalisé un périple de 2000 kilomètres en ski de fond entre Montréal et Kuujjuaq.

Valérie Raymond, alors enseignante à Kuujjuaq, suit le trajet des skieurs avec ses élèves, qui prennent goût à l'aventure.

Tous les jours, on suivait le projet, on regardait le tracé du GPS pour savoir où ils étaient rendus et, de fil en aiguille, les jeunes ont développé un intérêt pour le ski , raconte Valérie Raymond. On a fait la fin de l'expédition avec eux et après ça, les jeunes m'ont dit : “ Hé, Valérie, nous aussi on aurait envie de faire quelque chose comme ça!”

Ned Annanack, Valérie Raymond et Adamie Tuniq au parc du Bic, en marge de la formation en kayak destinée à la portion estivale du programme Nurrait-Jeunes Karibus. Photo : Radio-Canada

Depuis, quelque 200 jeunes du Nunavik ont participé à des activités de plein air qu'ils organisent en groupe dans le cadre du programme Nurrait-Jeunes Karibus.

On a commencé à Kuujjuaq, mais maintenant les 14 communautés du Nunavik participent , explique Valérie Raymond.

Jusqu'à maintenant, quelque 200 jeunes du Nunavik ont participé au programme Nurrait-Jeunes Karibus. Photo : Courtoisie Nurrait-Jeunes Karibus

Des guides inuit formés à Rimouski

Pour la première fois cet été, une version estivale du projet voit le jour.

Récemment, des guides inuit sont venus suivre une formation en kayak à Rimouski dans le but de participer à une expédition qui aura lieu à la fin du mois, au départ de Kujjuaq.

L'idée c'est d'accompagner de jeunes décrocheurs dans une expédition de kayak et on veut le faire en partenariat avec des guides inuit. [...] C'est vraiment important pour nous de travailler avec des gens de la place. Sébastien Dugas, chef-guide d'expédition

Sébastien Dugas conçoit qu'il y a une forme d'anachronisme dans le fait de former des Inuit en kayak, mais il ajoute que cette étrange situation est aussi très riche.

Sébastien Dugas agit à titre de formateur auprès des guides inuit. Il sera également chef-guide de l'expédition qui aura lieu à la fin du mois de juillet au départ de Kuujjuaq. Photo : Radio-Canada / Julie Tremblay

Il y a un partage intéressant. D'un côté, moi je donne de la technique, mais en retour, il y a des réflexions, un contexte historique , précise-t-il.

Un prétexte pour vivre sa culture

Pour Yohann Moucheboeuf, qui forme des guides arctiques au Nunavik, le plein air est aussi une façon de permettre aux Inuit de constater la richesse de leur culture.

Ce qu'on veut, c'est faire un petit peu de kayak, se déplacer, chasser, pêcher, voir comment on découpe les animaux. On fait aussi du chant de gorge avec les élèves... c'est comme un mélange d'activités , dit-il.

Le côté plein air, c'est une excuse pour l'interprétation et le partage de la culture inuit. Yohann Moucheboeuf, enseignant du programme Guide arctique au Nunavik

Les expéditions en plein air sont aussi un prétexte pour mettre en valeur la culture inuit. Photo : Courtoisie Nurrait-Jeunes Karibus

Et les Inuit dans tout ça? Ceux que nous avons rencontrés à Rimouski étaient plutôt timides, mais à voir l'attention avec laquelle ils suivaient leur formation et les sourires sur leur visage, l'expérience semblait positive.

Juste d'être dehors, ça fait du bien , dit Ned Annanack, qui vit Kangiqsualujjuaq, au nord-est de Kuujjuaq.

Signe que l'initiative est porteuse, la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik, la commission scolaire du Nunavik, la Société Makivik et le Conseil Jeunesse Qarjuit, notamment, soutiennent le projet, qui en est à sa cinquième année d'existence.