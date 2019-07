Les employés en lock-out de l’Aluminerie de Bécancour inc. (ABI) doivent décider, mardi, s’ils acceptent ou rejettent la dernière offre patronale, présentée par la direction d’Alcoa et de l’usine comme l’ultime tentative de règlement du conflit de travail.

Les travailleurs se réuniront en assemblée générale à 9 h à l’hôtel Delta de Trois-Rivières. L’assemblée se déroulera à huis clos.

Le président de la section locale 9700 du Syndicat des métallos, Clément Masse, s’adressera aux médias au terme de l’assemblée pour annoncer le résultat du vote.

Selon les informations de Radio-Canada, le bureau syndical suggérerait aux 900 syndiqués de l’ABI de ne pas accepter la proposition patronale, principalement parce qu’elle n’a pas été négociée.

La plus récente offre patronale, déposée la semaine dernière, comprend un projet de convention collective sur six ans et un protocole de retour au travail à compter du 26 juillet.

Les directions d’Alcoa, propriétaire de l'aluminerie, et de l’ABI ont demandé une réponse d’ici le 5 juillet sur sa plus récente offre globale et finale.

Le conflit de travail à l’ABI a été déclenché le 11 janvier 2018, quand la direction a mis les quelque 1030 employés en lock-out.

Près d’un an et demi plus tard, le nombre de syndiqués est passé à environ 900 travailleurs.