Trump s'inquiète du risque d'actes terroristes si les États-Unis quittent l'Afghanistan

« C'est le Harvard des terroristes », a déclaré Donald Trump à propos de l'Afghanistan, en référence à une prestigieuse université américaine, dans un entretien diffusé lundi par la chaîne Fox News.

L'entretien a été enregistré au cours du week-end, soit avant une nouvelle attaque perpétrée par les talibans dans la capitale afghane Kaboul qui a fait lundi six morts et plus dizaines de blessés, dont une cinquantaine d’écoliers.

Plus tard dans la journée, lundi, il a condamné l’attentat, le qualifiant « d’attaque éhontée qui illustre le mépris cruel des talibans pour leurs compatriotes afghans ».

En entrevue à Fox News, Donald Trump a raconté avoir eu des conversations avec des représentants de l'armée américaine au cours desquelles il leur a fait part de son désir de retirer les troupes d'Afghanistan. Le président américain a déclaré que des généraux l'avaient averti qu'il valait mieux combattre les groupes terroristes en Afghanistan plutôt que sur le sol américain.

Même s'il venait à retirer les soldats américains, qui sont actuellement au nombre de 9000 en Afghanistan, Trump a dit vouloir y converser un important réseau de renseignement.

En décembre dernier, deux responsables américains avaient fait part du projet de Trump au lendemain de la décision du chef de la Maison-Blanche de retirer les troupes américaines de Syrie.