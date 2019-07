La carte des bières sans alcool augmente en Alberta

En 2012, elle en proposait 12, alors que sa liste en a 44 cette année.

« On a vu le nombre de codes de produits en hausse constante depuis une dizaine d’années », dit Heather Holmen, une porte-parole de l’AGLC.

L’Alberta est également la seule province à avoir une entreprise spécialisée uniquement en la production de bière n’ayant aucune goutte d’alcool.

« Style de vie plus sain »

Le PDG et fondateur de Partake Brewing, Ted Fleming, se souvient d’avoir lancé sa compagnie de boissons non alcoolisées en 2017 après avoir été diagnostiqué de la maladie de Crohn. « Je voulais avoir un style de vie plus sain, explique-t-il, et la plupart des boissons non alcoolisées en vente n’étaient pas bonnes aussi bien par leur goût que leur qualité. »

Désormais, il vend de 800 à 1000 caisses de bières par mois en Alberta.

Un organisme, Sober Saturdayz, vante même les bienfaits de boire avec modération lors des sorties entre amis. Il organise des soirées qui permettent aux gens qui pour des raisons religieuses ou de santé veulent s’amuser dans un lieu plus convivial que dans un bar traditionnel.